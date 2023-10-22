Tel Aviv'deki Habertürk canlı yayınına sivillerden saldırı Bölgeden bilgi aktaran Mehmet Akif Ersoy, sivillerin fiziksel müdahalesine maruz kaldı. Canlı yayını baltalamaya çalışan şahıs gerginliğe neden oldu.

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ensonhaber.com

İsrail-Filistin arasındaki gerilim 16 gündür ciddi sonuçlar doğuruyor.

7 Ekim günü başlayan kaotik ortamda binlerce sivil can verdi.

Hamas güçlerinin operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'deki hastane, okul ve camileri vurmaya devam ediyor.

Bölgede siviller hedef alınırken, vahşi görüntüler ortaya çıkıyor.

Basın mensupları Tel Aviv'de

Bir diğer yandan basın mensupları savaşın başladığı ilk günlerden itibaren bölgeye doğru yola çıktı.

Tel Aviv'den canlı yayınla yurda bilgi akışı sağlamaya çalışan gazeteciler, türlü zorbalıklara maruz kalıyor.

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy da bölgedeki yayınları ile son durumu aktarmaya devam ediyor.

Habertürk canlı yayınına saldırı

Ancak Ersoy, yayını esnasında bir saldırıya uğradı.

Sokağın ortasında durarak bilgi aktaran Ersoy'a siviller karşı çıktı.

Yaşlı bir kadın sözleri ile yayını baltalamaya çalışırken, İsrailli bir erkek kameraya yöneldi.

Mehmet Akif Ersoy'a fiziksel temasta bulunan şahıs, kameranın yönünü değiştirmeye çalıştı.