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    Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine füzeli saldırı: 4 sivil ölü 20 yaralı

    PKK/PYPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine yapılan füzeli saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetti 20 sivil yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:56
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    Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine füzeli saldırı: 4 sivil ölü 20 yaralı

    Terör örgütü PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesinde yer alan Meryemin kasabasına füzeyle saldırdı. Saldırıda bir araçta bulunan 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

    TOPLAM 4 SİVİL ÖLDÜ 20 SİVİL YARALANDI

    İkinci bir saldırıda Afrin merkezini de 5 füzeyle hedef alan PKK'nın yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılarda füzelerden biri yoğun nüfuslu Rajo Caddesi'ne düştü. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken, 19 sivil yaralandı. Çevredeki araçlarda ve dükkanlarda büyük maddi hasar meydana geldi.


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