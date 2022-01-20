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- Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine füzeli saldırı: 4 sivil ölü 20 yaralı
Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine füzeli saldırı: 4 sivil ölü 20 yaralı
PKK/PYPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine yapılan füzeli saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetti 20 sivil yaralandı.
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 16:42
- Güncelleme : 20.01.2022 - 16:56
Terör örgütü PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesinde yer alan Meryemin kasabasına füzeyle saldırdı. Saldırıda bir araçta bulunan 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.
TOPLAM 4 SİVİL ÖLDÜ 20 SİVİL YARALANDI
İkinci bir saldırıda Afrin merkezini de 5 füzeyle hedef alan PKK'nın yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılarda füzelerden biri yoğun nüfuslu Rajo Caddesi'ne düştü. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken, 19 sivil yaralandı. Çevredeki araçlarda ve dükkanlarda büyük maddi hasar meydana geldi.