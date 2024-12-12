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DHA

Suriye'de Tel Rıfat ve Münbiç, iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG denetimine girdi.

Teröristler, kontrolü ele aldıktan sonra her iki ilçede yaşayan sivilleri uyguladığı baskılar ile göçe zorladı.

Tel Rıfat ve Münbiç’te yaşayan siviller, terör örgütünün baskılarından kaçarak sınır bölgesindeki çadır kamplarda yaşadı ya da Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı.

Yerlerinden edilen sivilin evlerine ise Suriye’nin farklı bölgelerinde yaşayan terörist PKK/YPG yanlıları yerleştirildi.

TÜRKİYE VE SURİYELİ SİVİLLERE SALDIRIP, TÜNELLERE GİZLENİYORLARDI

Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Halep’e bağlı Tel Rıfat ve Münbiç’te kontrolü ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından terör örgütü tarafından Türkiye’yi ve Türkiye sınırındaki Suriyeli sivilleri hedef alan saldırılar yapıldı. Bu saldırıların ardından tespit edilen teröristlerin bulunduğu alanlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından ateş altına alınıyordu.

Ancak, teröristlerin saldırıların ardından yer altına inşa edilen tünellere gizlenerek uzak ve top atışlarından korunduğu ortaya çıktı. Zeytin Dalı Harekatı sonrasında yapılan incelemelerde ulaşılan tünellerin benzerleri Tel Rıfat ve Münbiç’te de ortaya çıktı.

Her iki ilçenin Suriye Milli Ordusu tarafından özgürleştirilmesinin ardından detaylı inceleme yapıldı. Yapılan araştırmalarda aralarında Tel Rıfat Hastanesinin de bulunduğu birçok kamu binası ile onlarca evin altında tünellere rastlandı.

KİLOMETRELERCE UZUNLUĞUNDA TÜNELLER

Suriye Milli Ordusu unsurlarının yaptığı incelemelerde ulaşılan çok sayıda tünelin kilometrelerce uzunluğunda olduğu belirlendi. Merdivenle inilen ve yerin birkaç metre altında başlayan kilometrelerce uzunluğundaki tünellerin yer yer sağ ve sola ayrılarak çok farklı noktalara erişim sağladığı ortaya çıktı.

Kazılan tüneller ile olası hava saldırılarının yanı sıra teröristlerin Türkiye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırıların ardından yapılan misilleme atışlarından da kendilerini koruduğu görüldü.

TÜNELLER İMHA EDİLECEK, HER YER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Ortaya çıkan terör tünellerinde Suriye Milli Ordusu tarafından tuzaklanmış patlayıcı incelemesi yapılıyor. Titiz şekilde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından tünellerin yıkılarak, giriş ve çıkış noktaları beton örülerek kapatılarak imha edileceği belirtildi.

SMO unsurları ayrıca sivillerin yeniden dönüş yaptığı ilçelerdeki evlerde de teröristler tarafından olası tuzaklama ihtimaline karşı detaylı bomba araması yapılarak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.