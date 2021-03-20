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- Tel Rıfat'ta 20'den fazla PKK hedefi yok edildi
Tel Rıfat'ta 20'den fazla PKK hedefi yok edildi
Tel Rıfat'ta 20'den fazla PKK hedefi yok edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
- İHA
- 20.03.2021 - 14:05
- Güncelleme : 20.03.2021 - 14:15
18 Mart'ta Suriye tarafından atılan roketler Kilis'te boş bir araziye duşmüştü.
Olayın ardından derhal karşı ateş açıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
20 HEDEF YOK EDİLDİ
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, Terl Rıfat'taki PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.