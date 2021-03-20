Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
429.836
0.49%
EXEN Coin
13.77
-0.50%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Tel Rıfat'ta 20'den fazla PKK hedefi yok edildi

    Tel Rıfat'ta 20'den fazla PKK hedefi yok edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tel Rıfat'ta 20'den fazla PKK hedefi yok edildi

    18 Mart'ta Suriye tarafından atılan roketler Kilis'te boş bir araziye duşmüştü.

    Olayın ardından derhal karşı ateş açıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

    20 HEDEF YOK EDİLDİ

    Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, Terl Rıfat'taki PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Tel Rıfat ta 20 den fazla PKK hedefi yok edildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir