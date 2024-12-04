Tel Rıfat'ta PKK'nın yollara yerleştirdiği bombalar temizleniyor

İHA

Suriye'de muhalifler Esad rejimine karşı düinişi hızlandırdı.

Bu kapsamda 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta askerlerin ilerleyişi sürüyor.

PKK'NIN DÖŞEDİĞİ BOMBALAR TEMİZLENİYOR

SMO ilerleyişini sürdürürken Beyaz Baretliler tarafından Tel Rıfat'a giden yollarda bomba araması gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından tespit edilen bombalar işaretlenerek temizleniyor.

"DUVARI YIKIP YOLU AÇTIK"

Duvarın yıkılmasıyla yolun açıldığını ifade eden SMO askeri, “Normalde burada duvar vardı. PKK'nın yapmış olduğu duvar birçok kişiye mezar oldu. Biz duvarı yıktık ve yolu açtık. Şu an çok şükür bir şey yok” dedi.