İHA
Suriye Milli Ordusu'nun 2 gün önce başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda bir yandan güneyde rejim güçlerinin elindeki Halep, bir yandan da kuzeyde terör örgütü YPG'nin elindeki Tel Rıfat, kısa sürede el geçirildi.
DÜZENLİ TÜNELLER BULUNDU
Teröristlerin adeta kaçarcasına terk ettikleri Tel Rıfat'ta Suriye Milli Ordusu güçleri, önemli bir kısmı muntazam yapılmış tüneller buldu.
Terör örgütünün bu tünelleri kenti ele geçirdikten kısa süre sonra inşa etmeye başladığı öğrenildi.
TÜNELLERDE LAFARGE İZİ
Söz konusu tünellerin betonunun, bir dönem Fransız şirketi LaFarge tarafından temin edildiği biliniyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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