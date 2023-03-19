MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK'nın sözde maliye sorumlusu etkisiz hale getirildi Halep'in kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'nın kasası vuruldu. Sözde maliye sorumlusu Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım öldürüldü.

Teröristler için güvenli bölge yok...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve ötesinde nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan MİT, etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

Bu kez Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonla bir kez daha başarıya ulaşıldı.

Bir sözde sorumlunun daha ismine çizik atıldı

Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu "Hamza Kobani" kod adlı Mehmet Yıldırım için harekete geçildi.

Güvenlik güçleri, uygun koşulların oluşmasyla yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonu titizlikle yürüten MİT, başarılı hamleleriyle terörist Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.

Örgütün en eski üyelerinden

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi.

Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK/YPG elebaşlarıyla irtibatlı şekilde sözde maliye sorumluluğunu yürüttüğü tespit edildi.