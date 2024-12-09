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İHA

Muhaliflerin dün Şam'a girmesinin ardından Beşar Esad, ülkeden kaçtı.

Hem Şam'da kontrolün sağlanması hem de Esad'ın kaçmasının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Rıfat'ı da terör örgütlerinden tamamen temizledi.

SMO, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Fırat'ta kontrolü sağlamaya devam ediyor.

ZAFER YEMEĞİ DAĞITILDI

Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde temizlenen Tel Rıfat'ta insanlar 8 yıl aranın ardından özgürlüğe kavuşurken, SMO halka yardım eli uzatıyor.

Bölgedeki zulmü bitirmek için terör örgütüne karşı savaşan SMO, bölge halkına 'zafer' yemeği dağıttı.

"MEDENİYETİ GETİRDİK"

Kesilen deveyle insanlara yemek dağıttıklarını dile getiren Muhammet Hafız, "Elhamdülillah Tel Rıfat'a medeniyeti getirdik. Suriye'de nizamı sağlayacağız." dedi.

"TEL RIFAT, ARTIK TEMİZ VE GÜVENLİ"

Tel Rıfat'ın artık güvenli olduğunu dile getiren Hüseyin Hülyasabah ise "Mutluyuz. Tel Rıfat artık temiz ve güvenli." ifadelerini kullandı.