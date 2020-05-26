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Telabyad’a iki Türk bayrağı asıldı
Suriye’nin sınır ilçesi olan Telabyad’a iki Türk bayrağı asıldı.
- İHA
- 26.05.2020 - 15:09
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Telabyad’ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi.
Telabyad’a iki Türk bayrağı asıldı- İZLE
TELABYAD'DA TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI
Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı.
Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.