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    Telabyad'da teröristlere ait patlayıcı malzemeler bulundu

    Telabyad’da terör örgütü PKK/YPG'nin daha önce karargah olarak kullandığı evde, 5 savunma tipi el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
    • İHA
    • 30.07.2020 - 20:15
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    Telabyad'da teröristlere ait patlayıcı malzemeler bulundu

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Çalışmalarda Telabyad'da şu anda boş olan, Barış Pınarı Harekatı öncesinde terör örgütü tarafından karargah olarak kullanılan ve üst düzey örgüt mensuplarının barındığı bir evde, bomba ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu belirlendi.

    5 SAVUNMA TİPİ EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ

    Gerekli önlemler alınarak evde yapılan aramalarda, 5 savunma tipi el bombası, 22 elektrikli kapsül, 28 kibrit başı eczası diye adlandırılan kapsül ateşleyicisi, elektrik güç ünitesi ve çok sayıda bilgisayar malzemesi ele geçirildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Telabyad'da teröristlere ait patlayıcı malzemeler bulundu #1

    Telabyad'da teröristlere ait patlayıcı malzemeler bulundu #2

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