Telafi eğitimi zorunlu mu, hangi sınıfları kapsayacak? Telafi eğitimi 2021

Telafi eğitimi zorunlu mu, hangi sınıfları kapsayacak? Telafi eğitimi 2021

MEB, telafi eğitimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bunun üzerine milyonlarca öğrenci ve velisi, Telafi eğitimi zorunlu mu, hangi sınıfları kapsayacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden telafi uygulamasına hazır olduklarını belirten bir açıklama yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamalara çevrilmişti. Milyonlarca öğrenci ve veli, telafi eğitimlerinin detaylarını merak ederken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bunun üzerine öğretmen ve öğrenciler, arama motorları üzerinden Telafi eğitimi zorunlu mu, hangi sınıfları kapsayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu olacak? Telafi eğitimi hangi sınıfları kapsayacak? İşte detaylar...

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, telafi eğitimlerinin isteğe bağlı olacağını belirtmişti.

Bakan Selçuk'un konuyla ilgili tam açıklaması şöyle:

"Canım çocuklarım; Eğitimde telafi programımız; ekrandan uzaklaşacağımız, sosyal duygusal alanda iyileşeceğimiz ve fiziksel olarak aktif olacağımız, katılımınızın ihtiyacınıza ve isteğinize bağlı olacağı ve eğlenerek öğreneceğiniz bir program. Sevgiyle...''

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan da dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden 2 Temmuz'da başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili açıklamada bulundu.

İnan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkanlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

TELAFİ EĞİTİMİ HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?

Haziranda başlayacak telafi eğitiminin hangi sınıfları kapsayacağı ve nasıl olacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, 2020 yılının Nisan ayında yapılan telafi eğitimi şu şekilde olmuştu:

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.