Telafi eğitimin detayları belli oldu

“Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı” 5 Temmuz'da başlayacak. Ayrıca öğrenciler il ayrımı yapılmaksızın kendilerine en yakın okulda telafi eğitimi alabilecek.

Telafi eğitiminin detayları belli oldu.

TRT Haber'in haberine göre 18 Haziran'da karne alacak öğrencilerden isteyenler, 2 Temmuz'a kadar okullara gidebilecek.

Öğretmenler de, öğrencilerle birlikte 2 Temmuz'a kadar okulda olacak.

Derslerde daha önceki eksikliklerin giderilmesi açısından okullarda bulunacak öğretmenler, duygusal açıdan da öğrencilerini destekleyecek.

5 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Bu gelişmelerin yanı sıra 5 Temmuz’da “Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı” başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

BAKANLIKLAR VE BELEDİYELERDEN DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyeler de sürece katkı sağlayacak. Milli Eğitim Müdürlükleri’nin kontrolünde, çocuklar yaz boyunca kamplar ve açık alanlarda etkinlikler yapabilecek.

ŞEHİR KISITLAMASI YOK

Telafi eğitiminde yer kısıtlaması da olmayacak. Ankara’da bulunan bir öğrenci dilerse, Bursa’da bu eğitimlere katılabilecek. Öğrenciler kendine en yakın okula müracaat edebilecek.

TELAFİ EĞİTİM BİR BUÇUK YIL SÜRECEK

Telafi eğitimi bir buçuk yıl sürecek. Öğrencilerin hangi derslerde hangi konularda eksiklikleri olduğu belirlenecek. Talim Terbiye Kurulu ve okullarda öğretmenler öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu belirleyecek.

3. sınıf öğrencisinin eksik konuları öğretmen tespit edip, 4. sınıfta da bu konuların üzerine eğilecek. Talim Terbiye Kurulu’nun yaptığı tespitler ışığında da konuların tamamlanması sağlanacak.

YAZ BOYUNCA OKULLAR AÇIK OLACAK

Yaz boyunca da okullar açık olacak. Liderlik, ekip ruhu, bir arada iş yapma kazanımları yaz döneminde ön plana çıkarılacak.

Sistem hem merkezi hem de Bakanlığın koordinesiyle yerel olarak işleyecek. Okullara da kendi okullarındaki tespitler üzerinden konu dağılımı ile telafi izni verilecek.