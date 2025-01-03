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Ferdi Tayfur'dan sanat camiasını yasa boğacak haber, dün akşam saatlerinde geldi..

Geçtiğimiz günlerde Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılan müziğin efsane ismi 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı bildirilmişti.

Daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen ve tedavisi süren Ferdi Tayfur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Acı haber sonrası sevenleri başsağlığı mesajı yayınladı.

Ayrıca, siyasi isimlerden de başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

Ancak TELE 1 kanalında canlı yayında konuşan Musa Özuğurlu, başsağlığı mesajlarının aksine tepki çeken sözlere imza attı.

MUSA ÖZUĞURLU'DAN TEPKİ ÇEKEN ELEŞTİRİ

Musa Özuğurlu isimli sunucu, Türk arabesk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur'un vefat haberi sonrası söyledikleri ile tepkilerin hedefi oldu.

Özuğurlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Herkes bir övüyor bir övüyor böyle Ferdi gitti diye... Devlet Bahçeli de işte Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla birtakım video klipler çekiyordu. Ünlü olabilir diye belki o da bilemiyorum.



Kişilik olarak nasıl bir insan olduğu bizi ilgilendirmiyor. Fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı yani. Bu gerçeği de söylemek lazım. Arabesk yapıyordu. Ağlak bir arabesk yapan birinden bahsediyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın doğruyu da söyleyeceğiz. Müzikal açıdan berbattı yani.

DEVLET BAHÇELİ'YE İLİŞKİN DE KONUŞTU

Ayrıca, eleştirileri sırasında Devlet Bahçeli hakkında da konuşan Musa Özuğurlu, "Devlet Bahçeli de çok üzüldüğünü açıklamış." ifadesinde bulundu.

Sunucunun açıklamaları sonrası vatandaşlar tarafından ise "Sen kimsin ki Ferdi Tayfur'a laf ediyorsun?" şeklinde eleştiri yorumları yapıldı.

ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Gelen tepkiler sonrası Musa Özuğurlu, sosyal medya platformu X üzerinden özür mesajı yayınladı.

Özuğurlu, paylaşımında "Bu sabah yaptığım bir yorum yine bazı odaklar tarafından çarpıtılarak bana ve TELE1’e karşı linç kampanyası başlatıldı." diyerek devamında şu sözleri sarf etti:

Yaptığım Kişinin KENDİSİNE DEĞİL, MÜZİĞİNE eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu.



Özür dilerim.



