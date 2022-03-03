Saatler önce Merdan Yanardağ'ın SİHA'ları küçümsediği TELE1'de sahadan Ukrayna'daki son durumu aktaran Adem Metan, kontrol noktalarından Bayraktar dediklerinde kolayca geçtiklerini anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı 8. gününde devam ediyor.

Ukrayna'nın savunmasında Türkiye'den aldığı yerli ve milli üretim Türk SİHA'ları dikkat çekiyor.

Kendini Karabağ'dan Libya'ya birçok savaş sahasında ispatlayan SİHA'lar Rus konvoylarını vurmasıyla daha şimdiden Ukrayna ordusunda efsaneleşmiş durumda.

Buna karşılık Türk medyasında SİHA'ların bu başarısının küçümsendiği yayınlar yapılıyor.

TELE1'in Adem Metan bağlantısında dikkat çeken ayrıntı VİDEO

MERDAN YANARDAĞ SİHALAR İÇİN "OYUNCAK" DEDİ

O yayınlardan birine de TELE1'de Merdan Yanardağ imza attı.

Kanalın sahibi Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile birlikte sunduğu programda “Selçuk Bayraktar, sayın AK Parti Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70’i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHA'lar ve SİHA'lar Ukrayna’ya satılıyordu...” ifadelerini kullandı.

SAHADAKİ GAZETECİYE BAĞLANDILAR

Yanardağ'ın yayının ardından başlayan haber bülteninde ise kanal, Ukrayna'daki son gelişmeleri aktarması için savaş sahasında bulunan gazeteci Adem Metan'a bağlandı.

Oradaki gözlemlerini anlatan Metan, diyalog kurduğu Ukrayna askerlerinden edindiği bilgileri paylaştı.

"BAYRAKTAR DENİNCE GEÇİŞE İZİN VERİYORLAR"

Metan'ın kontrol noktalarında Ukrayna askerlerine Bayraktar dediklerinde kendilerine geçiş izni verildiğini anlatması ise dikkat çekti.

Metan, Ukrayna askerlerinin o anlarını şöyle anlattı:

"Kontrol noktalarından bahsetmiştim. Özellikle biz Türk gazeteciler iyi bir diyalog kurmaya çalışıyoruz. Onlara nasıl bir durum beklediklerini soruyoruz. Psikolojik olarak durumlarının iyi olduğunu söylemek mümkün fakat benim gözlemlediğim bir şey var. Özellikle konuştuğum bütün Ukraynalı askerler Bayraktar dediğimizde bizim geçişimize izin veriyorlar. Bu da diğer gazetecilerin yaşadığı olaylardan bir tanesi bunu da belirtmiş olayım."