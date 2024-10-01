Teleferik kazası davasında yargılamaya devam edildi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen teleferik kazası davasında 5 sanığın tutukluluğuna devam kararı alındı.

İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili yargılama sürüyor...

Bu kapsamda 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

DURUŞMADA HAZIR BULUNDULAR

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, sanıklar Suphi Kaplan, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu, Serdar Tezcan ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Müşteki Ayşegül Koçer, şu sözleri sarf etti:

En son kurtarılan 25'inci kabindeydik. Olayda yaralanmadım ancak kabinde 19 yaşında oğlum Adem Koçer de vardı.



Kendisi diyabet hastasıdır. Kendisine bir gün boyunca iğnesini vuramadım. Şu an oğlum ve ben depresyon hastasıyız.

"KABİN İÇİNDE 20 SAAT KALDIK"

Ayrıca, Ayşegül Koçer'in eşi İsmail Koçer de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, “Kabinde eşim ve yaşları 19 ve 24 olan iki oğlum ile birlikte toplamda 7 kişiydik. Kabin içinde 20 saat kaldık.” dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ DEVAMI İSTENDİ

Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını isterken, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağının devamını talep etti.

Tutuklu sanıklar ve avukatları ise savcının tutukluluk yönündeki mütalaasına katılmadıklarını belirtti.

Öte yandan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, görevi gereğince meclis toplantılarına katılmasından dolayı, avukatının duruşmalara zaruri olmadıkça katılmamayı bildiren talebine katıldığını bildirdi.

TALEP KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından, bilirkişinin raporları hazırlaması için mahkemeden 45 günlük bir zaman talep ettiğini belirterek, gelecek raporların kusur oranlarını şekillendirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti ve bu kapsamda talebi kabul etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluğuna devam talebini kabul eden heyet ayrıca, Mesut Kocagöz'ün duruşmalara katılmama talebini kabul ederek duruşmayı 27 Kasım tarihine erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)