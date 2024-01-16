Telefon dolandırıcıları mercek altında: Sibergöz-15 operasyonu ile 51'i yakalandı... Kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan nitelikli dolandırıcılara karşı başlatılan Sibergöz-15 Operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

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ensonhaber.com

Türkiye genelinde dolandırıcılık suçu mercek altında...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kez siber dolandırıcılar hakkında bir paylaşımda bulundu.

Kamu görevlisi veya bankacı rolü ile insanları dolandıran 51 şahıs, Sibergöz-15 operasyonu ile yakalandı.

İşte Ali Yerlikaya'nın o açıklamasının detayları;

Kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan nitelikli dolandırıcılara karşı başlatılan Sibergöz-15 Operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.



Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.

"69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin TL mağdur ettikleri tespit edildi"

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların; Farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları, vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettikleri, ayrıca vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin TL mağdur ettikleri tespit edildi.

"Nitelikli dolandırıcılara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek"