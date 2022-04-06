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    Telefon dolandırıcılarının son yalanı deşifre oldu

    Telefon dolandırıcılarının son yalanı deşifre oldu

    Telefon dolandırıcıları insanların paralarını ele geçirebilmek için türlü türlü yalanlar söylemeye başladı. Ensonhaber, dolandırıcıların son numarasını deşifre ediyor.
    • Özel Haber
    • 06.04.2022 - 18:53
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 19:25
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    Türkiye genelinde telefon dolandırıcılarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor.

    Yapılan uyarılar ve haberlerin ardından sahte polis ve sahte savcı numaralarına karşı vatandaşlarda bilinç oluştu.

    Bu numaraların tutmaması üzerine telefon dolandırıcıları yeni bir yol izlemeye başladı.

    Yasa dışı yollardan elde edilen telefon numaralarına önce icra takibi korkusuyla mesaj atılıyor ve bir numaranın aranması isteniyor.

    Ürün almışsınız, parasını ödememişsiniz yalanı

    Siz bu numarayı aramasanız da onlar sizi arayarak "Daha önce x bir markadan ürün almışsınız ancak parasını ödememişsiniz, ödeme yapmazsanız hakkınızda icra takibi başlatılacak" deniyor.

    Telefon dolandırıcıları kimi zaman "Daha önce saat almışsınız" kimi zaman ise "Daha önce sweatshirt almışsınız" diyerek sizi ödeme yapmaya zorluyor.

    Yasal boşluklardan yararlanarak insanları dolandırmaya kalkanlar, gönderdikleri SMS'lerde olayın gerçek durması için hukuk firmalarının isimlerine de yer veriyor.

    Telefon dolandırıcılarının son yalanı deşifre oldu #1

    İçişleri Bakanlığı SMS ile uyarıyor

    Telefon dolandıcılarına karşı İçişleri Bakanlığı düzenli olarak vatandaşlara SMS gönderiyor ve şu uyarıyı yapıyor:

    "Telefonda kendisini polis asker savcı olarak tanıtıp, adınız FETO/PDY, PKK vb terör örgütü soruşturmasına karıştı diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın."


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