Telefon dolandırıcılığının son kurbanı para ve finans uzmanı oldu

Telefon dolandırıcılığının son kurbanı para ve finans uzmanı oldu

Para ve finans uzmanı Aysun Mercan, 200 bin lira, 270 bin euro ve 150 bin dolar nakit paranın yanı sıra yarım milyon dolarlık dairesini satıp parayı dolandırıcılara teslim etti.

'Adınız FETÖ'ye karıştı' yalanına inanıp dolandırılanların sayısı bitmek bilmiyor.

Bu yöntemin son kurbanı ise para ve finans uzmanı Aysun Mercan oldu.

63 yaşındaki Mercan, kendisini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandı.

Güven kazandı, para istemeye başladı

Dolandırıcı şahıs Mercan'a, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi.

Güven kazanarak dolandırıcılığa devam eden şahıs, daha sonra Aysun Mercan'dan kendisine para göndermesini istedi.

Verdikçe verdi

Kendisine gönderilen hesap bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.

Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen şebeke üyesine paraları teslim etti.

Ertesi gün bir kez daha aranan Aysun Mercan, başka bir bankadaki 100 bin eurosunu da dolandırıcılara verdi.

Dairesine kadar sattırdılar

Durmak bilmeyen dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek yaşlı kadına evini sattırana kadar 1 ay boyunca telefonla aradı.

Evini yarım milyon dolara satan Aysun Mercan, sözde polislere bilgiyi verdiğinde ise, Fatih'e giderek eliyle tüm dolarları dolandırıcılara verdi.

Günlerce telefon gelmeyince dolandırıldığını anladı

Sabah'ın aktardığına göre; sözde polisin, "Eve git, hattı kır. Talimatlarımızı bekle" talimatıyla ikametine giden yaşlı kadın, günlerce telefonu çalmayınca dolandırıldığını anladı.

Polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi olan Aysun Mercan'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.