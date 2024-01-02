Televizyon ekranlarında Kelime-i Tevhid kavgası! Sana mı soracağım? Gazeteci Şaban Sevinç ve Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat arasında canlı yayında Kelime-i Tevhid tartışması yaşandı. Murat'ın "Müslümanım diyorsan Kelime-i Tevhid getireceksin" sözlerine Sevinç, "Sana mı soracağım?" şeklinde yanıt verdi.

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ensonhaber.com

tv100 Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, dikkat çeken anlar meydana geldi.

Gündeme ilişkin konuların ele alındığı programda, karşılıklı tartışmalar sosyal medyada gündem oluyor.

Dün izleyiciyle buluşan canlı yayında ise konuklar; Şaban Sevinç, Ferhat Murat, Rasim Ozan Kütahyalı ve Barış Yarkadaş oldu.

Kelime-i Tevhid kavgası

Program sürerken gazeteci Şaban Sevinç ile Ferhat Murat arasında "La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah" gerginliği çıktı.

Eminönü'nde Gazze için yürüyüş yapanlara tepki gösteren Sevinç'e, Ferhat Murat karşılık verdi.

"Bu bayrak dünyadaki tüm Müslümanların ortak değeridir"

Sevinç'e yönelik "Hilafet bayrağı ne demek biliyor musun?" sorusunu yönelten Murat, şunları söyledi:

Senin hilafet bayrağı dediğin bayrak tevhittir. Bu bayrak dünyadaki tüm Müslümanların ortak değeridir. Müslümanım diyorsan 'La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah' diyeceksin.

"Sana mı soracağım"

Bu sözler üzerine gazeteci Şaban Sevinç, "Sana mı soracağım deyip demeyeceğimi?" ifadeleriyle karşılık verdi.

"Müslüman olanlar için söylüyorum, senin için söylemiyorum"

Ferhat Murat ise bu yanıta karşılık, "Müslüman olanlar için söylüyorum, senin için söylemiyorum. Müslüman olanlar bunu söylemek zorundadır. Bu hilafet bayrağı değildir, bu bir ortak değerdir." yanıtını verdi.

Stüdyodaki gergin anlar kameraya böyle yansıdı.