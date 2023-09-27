TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde yol çalışması! Trafik durma noktasına geldi... Bakım çalışması sebebiyle sürücülerin yönlendirildiği D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde trafik durma noktasına geldi.

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İHA

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi...

TEM Otoyolu'nda başlayan çalışma 9 Kasım’a kadar sürecek olan çalışmalar devam ediyor.

Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında (Bolu Tüneli dahil) kalan 23 kilometrelik kesimde, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılacak.

Trafik havadan görüntülendi

Ankara istikametindeki trafik, D-100 kara yolu üzerinden sağlanıyor. Bolu Dağı’nın dik rampalarında arıza yapan araçlar sebebiyle trafiğin Ankara istikameti zaman zaman durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bolu Dağı dron ile havadan görüntülendi.

"Araçtan indim yürüyorum"

Sakarya’dan Adana’ya giden 2 şoförlü tırın sürücüsü Baki Aktaş, trafiğin durduğu anlarda araçtan indi. Aracından inerek yolda yürüyen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

3 saat oldu. Yürüyerek gidiyorum artık. Çift şoför çalışıyoruz. Araçtan indim yürüyorum. Daha hızlı gidiyorum.

Sık sık yaşanıyor

Ankara istikametinde Bolu Dağı'nın dik yokuşlarında trafik sıklıkla durma noktasına geliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)