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    TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

    Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı. 3 araç sürücüsü hakkında ise adli işlem yapıldı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 18:59
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    TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen tespit edildi.

    GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

    Göçmenler gerekli işlemler için Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, araç sürücüsü 3 şahıs hakkında ise TCK 79 "göçmen kaçakçılığı suçu" kapsamında adli işlemler yapıldı.

    TEM de 7 düzensiz göçmen yakalandı #1

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