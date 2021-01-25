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- TEM'de kaza nedenli trafik yoğunluğu
TEM'de kaza nedenli trafik yoğunluğu
TEM otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde, bir tır ile midibüsün karıştığı kaza meydana geldi. Kaza trafiğe neden oldu.
- İHA
- 25.01.2021 - 08:51
- Güncelleme : 25.01.2021 - 09:36
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullu, işlerine gitmek üzere yollara düştü.
Haftanın ilk saatlerinde mesai öncesi yaşanan trafik yoğunluğuna kaza yoğunluğu da eklendi
TIR İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI
TEM otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde, bir tır ile midibüsün karıştığı kaza meydana geldi.
Önce midibüse ardından gişelere çarpan tırın sürücüsü, koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.