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TEM'de kaza nedenli trafik yoğunluğu

TEM'de kaza nedenli trafik yoğunluğu

TEM otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde, bir tır ile midibüsün karıştığı kaza meydana geldi. Kaza trafiğe neden oldu.