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    TEM'de trafiği kilitleyen kaza

    TEM otoyolunda emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne, hafif ticari araç çarptı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 09:31
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    TEM'de trafiği kilitleyen kaza

    İstanbul TEM otoyolu Aslantepe mevkiinde saat 07.30 sıralarında emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.

    Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişiden biri yaralandı.

    Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans, yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı.

    TRAFİK FELÇ OLDU

    Kaza yapan otobüste bulunan çevik kuvvet personeli de başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı.

    Kaza nedeniyle TEM otoyolu FSM istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

    TEM'de trafiği kilitleyen kaza VİDEO

    TEM de trafiği kilitleyen kaza #1

    TEM de trafiği kilitleyen kaza #2

    TEM de trafiği kilitleyen kaza #3

    TEM de trafiği kilitleyen kaza #4

    TEM de trafiği kilitleyen kaza #5

    TEM de trafiği kilitleyen kaza #6

    TEM de trafiği kilitleyen kaza #7

    TEM de trafiği kilitleyen kaza #8

    TEM de trafiği kilitleyen kaza #9

    TEM de trafiği kilitleyen kaza #10

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