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    TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 21:50
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    TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi #1

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi.

    ÇOK SAYIDA YARALI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Ankara istikametinin tamamen trafiğe kapandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi #2

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