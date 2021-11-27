Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
701.000
1.30%
BTXN Coin
47.27
12.01%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

    Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

    Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği Abdullah Gül ile gündeme ilişkin konuları masaya yatırmak üzere görüşme yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, 2023 yılında yapılması beklenen seçimler öncesinde hareketli günler geçiriyor.

    Muhalefet partileri, seçimlerin 2023 yılını beklemeden hemen yapılmasını istiyor.

    Bu kapsamda Millet İttifakı sahaya inerek mitingler düzenleme kararı aldı.

    Muhalefet partileri arasında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda da tartışmalar var.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu konular gündemdeyken kritik bir görüşmeye hazırlanıyor.

    ABDULLAH GÜL'E ADAYLIK TEKLİFİ

    Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret edecek.

    Gündeme ilişkin konuları masayı yatırmak üzere Gül ile görüşmeye hazırlanan Karamollaoğlu, adaylık konusunun gündeme gelmeyeceğini söylese de beklentiler bu yönde değil.

    Saadet Partisi tabanının Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak bakabileceği görüşleri doğrultusunda Temel Karamollaoğlu'nun Gül'e adaylık teklif edeceği bekleniyor.

    Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek #1

    2018'DE ADAY OLACAKTI

    Bilindiği üzere; Temel Karamollaoğlu'nun isteği doğrultusunda, Abdullah Gül 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı adaylık hazırlığına girmişti.

    Ancak ittifak partileri arasında anlaşmanın sağlanamaması üzerine Abdullah Gül adaylıktan vazgeçmişti.

    KILIÇDAROĞLU TAMAM DEDİ, AKŞENER KARŞI ÇIKTI

    Aradan geçen kısa zaman sonrasında; Abdullah Gül'ün adaylığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna sıcak baktığını ancak Meral Akşener'in bu adaylığı kabul etmediği ortaya çıkmıştı.

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir