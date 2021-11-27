Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği Abdullah Gül ile gündeme ilişkin konuları masaya yatırmak üzere görüşme yapacak.

Türkiye, 2023 yılında yapılması beklenen seçimler öncesinde hareketli günler geçiriyor.

Muhalefet partileri, seçimlerin 2023 yılını beklemeden hemen yapılmasını istiyor.

Bu kapsamda Millet İttifakı sahaya inerek mitingler düzenleme kararı aldı.

Muhalefet partileri arasında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda da tartışmalar var.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu konular gündemdeyken kritik bir görüşmeye hazırlanıyor.

ABDULLAH GÜL'E ADAYLIK TEKLİFİ

Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret edecek.

Gündeme ilişkin konuları masayı yatırmak üzere Gül ile görüşmeye hazırlanan Karamollaoğlu, adaylık konusunun gündeme gelmeyeceğini söylese de beklentiler bu yönde değil.

Saadet Partisi tabanının Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak bakabileceği görüşleri doğrultusunda Temel Karamollaoğlu'nun Gül'e adaylık teklif edeceği bekleniyor.

2018'DE ADAY OLACAKTI

Bilindiği üzere; Temel Karamollaoğlu'nun isteği doğrultusunda, Abdullah Gül 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı adaylık hazırlığına girmişti.

Ancak ittifak partileri arasında anlaşmanın sağlanamaması üzerine Abdullah Gül adaylıktan vazgeçmişti.

KILIÇDAROĞLU TAMAM DEDİ, AKŞENER KARŞI ÇIKTI

Aradan geçen kısa zaman sonrasında; Abdullah Gül'ün adaylığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna sıcak baktığını ancak Meral Akşener'in bu adaylığı kabul etmediği ortaya çıkmıştı.