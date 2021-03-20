Temel Karamollaoğlu, son cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kelam Kılıçdaroğlu'na yaptığı Abdullah Gül önerisinin hemen kabul edildiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YouTube'da Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalına konuk oldu.

Karamollaoğlu'na sorularını yönelten Çakır, son cumhurbaşkanlığı seçiminde gündeme gelen Abdullah Gül'ün ortak adaylığını hatırlattı.

Karamollaoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkilerinin dikkat çektiğini söyleyen Çakır, Abdullah Gül ismini Kılıçdaroğlu ile birlikte düşünüp düşünmediklerini sordu.

Temel karamollaoğlu: Abdullah Gül teklifimi, Kılıçdaroğlu hemen kabul etti VİDEO

"TEKLİF ETTİM, HEMEN KABUL ETTİ"

Çakır'ı onaylayan Saadet Lideri, Abdullah Gül ismini, Kılıçdaroğlu'nun hemen kabul ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti. Neden? Bizim o anda aslında sistemi değiştirmek için bir hamleye ihtiyacımız var. Bu da bir araya gelmeden olmuyor." ifadelerini kullandı.