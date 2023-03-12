Temel Karamollaoğlu açıkladı! Gelecek ve Deva Partisi'yle Saadet Partisi arasında ittifak yapılmalı

Türkiye, 2023 seçimlerine gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kesin kararla, seçmen 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.

Heyecanla beklenen seçim tarihine 63 gün gibi bir süre kalırken, Türk siyaseti hararetli günlerden geçiyor.

Millet İttifakı krizi günlerce konuşulurken, partiler seçim kampanyalarına başlıyor.

Bir diğer yandan Millet İttifakı, ittifak içi ittifak konusuyla gündeme geldi.

Millet İttifakı’nın son toplantısında ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından Meclis seçimleri için de çeşitli ittifak formülleri üzerinde çalışılıyor.

TV5’te yayınlanan Gündem Türkiye programında Mustafa Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Ayrı partiler halinde seçime girilirse az milletvekili çıkarılabileceğini vurgulayan Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri aktardı;

İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi’yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor.

En fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman Meclis’te 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkanımız var. AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15’ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hala bu seçmenin yüzde 5 ile 7’si adres arıyor. Az önce ifade ettim bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140’lara çıkarabiliriz.