Temel Karamollaoğlu AİHM'in Demirtaş kararını değerlendirdi

Temel Karamollaoğlu, AİHM'in Demirtaş'la ilgili kararı hakkında "AB'ye üyelik istiyorsak bu karara uymalıyız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Lideri'nin ana günemeinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararı vardı.

Karamollaoğlu, AİHM'in Demirtaş'la ilgili kararı hakkında "Avrupa Birliği'nin hukuk konusundaki normlarına uymayı benimsediğimizi ilan ediyorsak ona göre tavır koyacağız" diyerek Türkiye'nin AİHM'in kararını dinelmesi gerektiğini vurguladı.

AB'YE ÜYE OLACAKSAK AVRUPA'DAKİ KURUMLARIN KARARLARINA UYALIM

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Avrupa Birliği'nin hukuk konusundaki normlarına uymayı benimsediğimizi ilan ediyorsak ona göre tavır koyacağız. İkisi bir arada yürümüyor. Hem 'Avrupa'yla birlikte yürüyeceğiz' diyeceğiz öbür taraftan da AB'nin belli kurumlarının aldığı kararlara da itibar etmeyeceğiz. Somut deliller olduğu zaman biz suçluların gerekli cezayı görmelerini elbette destekleriz. Ama zanla verilen kararlar aslında toplumda başka yaraların açılmasına vesile olabilir.





SUÇLARI VARSA İSPAT EDİN

Hem hukuk var diyeceğim hem de tam olarak ispat edilmemiş konularda bazı insanları ibreti alem için cezalandıracağım. Bu doğru olmaz. Bundan dolayı iktidardan talebimiz, suçları varsa bunları mutlaka ispat edin, mahkemeler tarafından o ispat üzerine gerekli cezalar verilsin.

BAŞKA ÜLKELERİN GÖZÜNDEN DÜŞERİZ

Ama zanla, sadece sözle biz insanları cezalandırmaya kalkarsak bu neticede bizi zorba duruma sokar. Başka ülkeler nezdinde itibar görmez bir hale düşeriz.

PKK İLE EN CİDDİ MÜCADELEYİ BİZ VERDİK

Bizi endişe ettiren bu. Bunu söylediğimde bir bakıyorsun 'sizde mi PKK'yı destekliyorsunuz?' Ne alakası var. Biraz utanmaları lazım bu iddialarda bulunanların. PKK ile en ciddi mücadeleyi biz yaparız, yapmanın da gerektiğine inanıyorum. Ama öbür tarafta farklı sebeplerden dolayı yanıltılmış, hataya düşmüş milyonlarca insan var. Biz onların dertleriyle dertlenmez, onları ikna etmezsek bu problem çözülmez."