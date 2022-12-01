Temel Karamollaoğlu: Aile yapısıyla ilgili net ifadelerimiz var

Hükümetin aile yapısını korumak için çıkaracağı anayasa teklifine Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP'nin karşı çıkmasına rağmen destek vereceğini söyledi.

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala muhalefette fikir ayrılıkları yaşanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda İyi Parti ve CHP arasında sürtüşme yaşanıyor.

Bunun yanı sıra İstanbul Sözleşmesi ve LGBT konusunda da CHP ve Saadet Partisi arasında görüş ayrılıkları çok açık bir şekilde dile getiriliyor.

Aile kavramının önemine değindi

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu'na, "AK Parti’nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi gelirse tutumunuz ne olacak?" diye soruldu.

Başörtüsü meselesiyle birlikte aile kavramının önemine değinen Karamollaoğlu, aileyi korumakla mükellef olduklarını söyledi.

"Aile bir kadın erkek ve çocuklardan meydana gelir"

Aile kavramına vurgu yapan Karamollaoğlu, LGBT kavramına karşı çıkarak, "Aile bir kadın erkek ve çocuklardan meydana gelir. Bu şekilde getirsinler itiraz etmeyiz." dedi.

Karamollaoğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Başörtüsü meselesini tek başına getirir, yanına onu zedeleyecek başka şeyler koymazsa biz buna ‘evet’ deriz. Bizim kabul edeceğimiz bir metin geldiği takdirde başörtüsü problemi tekrar Türkiye’nin gündemine gelmeyecekse biz buna tabii olarak ‘evet’ deriz. Ben buna diğer siyasi partilerin de ‘hayır’ diyeceğini şahsen düşünmüyorum. Ama bunu bulandırırlarsa ayrı konu. Aile meselesini biz de önemsiyoruz. Aile toplumun temelidir. Biz aileyi korumakla mükellefiz. Aile yapısı ile ilgili net ifademiz var. Aile bir kadın erkek ve çocuklardan meydana gelir. Bu şekilde getirsinler itiraz etmeyiz. Altılı Masa’da gündeme gelmedi, konuşmadık."