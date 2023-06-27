Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan'ın ardından rotayı Ahmet Davutoğlu'na çevirdi CHP listelerinden seçimlere katılan ardından Meclis’te grup kurma kararı alan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kararından vazgeçmesiyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla anlaşmaya vardıklarının sinyalini verdi.

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ensonhaber.com

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin sonuçları, Millet İttifakı'nda dengeleri bozdu.

Büyük umutlarla seçime hazırlanan ve aylarca bir araya gelen 6'lı masa, dağılıp toplandı ve seçime girdi.

Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir seçimde daha mağlup oldu.

Yaşanan hezimet ise bir yandan parti içerisinde bir yandan da ittifak içerisinde karışıklığa neden oldu.

Öyle ki ittifaktaki parti liderleri, bir kez daha ayrışmaya başladı.

Şimdi ise sırada yerel seçimler var. Gözler ise masanın akıbetine çevrildi.

Kılıçdaroğlu partisinden kendisine yöneltilen istifa çağrılarıyla mücadele ederken, masanın diğer genel başkanları ise yeni bir yol haritası çizmeye başladı.

"İttifak dönemi bitti"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda, "Bundan sonra size hayatta başarılar.” diyerek seslenmişti.

KRT TV’de Gündem Özel programına katılarak Elif Doğan Şentürk’ün sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, “Ben Sayın Akşener’in cümlelerini yorumlama yetkisine sahip değilim. Akşener’i kongreden sonra da aradım tebrik ettim. Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti.” ifadelerini kullandı.

Ardından Meclis’te Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin işbirliğine değindi.

"DEVA biz kendimiz devam edelim demiş"

Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bizim teşkilatlarla yaptığımız görüşmelerde genelde gelecek partisiyle böyle bir ittifakın yapılmasına çok sıcak bakıldığını gördük. Tabanda da Türkiye sathında da… DEVA ve Gelecek kendi aralarında yaptıkları görüşmelerden sonra bir ittifak kurmanın, Meclis’te grubu olan bir parti olarak temsil edilmemizin daha doğru olacağı kanaatini bize söylediler. 200’den fazla arkadaşımızın katıldığı bir toplantı yaptık. Oradan gelen cevaplar neticesinde böyle bir ittifakın Gelecek Partisi ile kurulmasının daha kolay olacağı kanaatine vardık. Ben bu fikirlerimi de arkadaşlarımıza da ilettim. DEVA biz kendimiz devam edelim demiş. Gelecek’te ise bizim söylediğimiz formül kıl payı ile 10’a 10… Henüz bir karara varılmadı. Ama ümit ediyorum ki çok gecikmeden bir karara varırız. Böylece Meclis’te bir grubumuz olur.

Ne olmuştu?

Seçimlerin ardından partilerin Meclis'teki dağılımı belli oldu.

Buna göre Meclis'te AK Parti’nin 263, CHP’nin 130, MHP’nin 50, İyi Parti’nin 44, DEVA’nın 15, Saadet Partisi’nin 10, Gelecek Partisi’nin 10 milletvekili var.

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi toplam 35 milletvekilini Meclis'e gönderdi.

Alınan yenilginin ardından ise 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrılarak TBMM'de yeni bir grup kurma beklentisi içerisine girdi.

DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında bir süredir devam eden, Meclis’te ortak bir siyasi parti grubu kurulmasına ilişkin görüşmelerin nihayete ermesi beklenirken, Ali Babacan'ın kararın vazgeçtiği öğrenildi.