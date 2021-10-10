Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD ile yaşanan F-35 sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 7'nci Olağan İl Kongresi için Tokat'a geldi.

Otelde basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Temel Karamollaoğlu, konuşmasında ABD ile Türkiye arasındaki F-35 gerilimine değindi.

"ÇIKTI VERMİYORUM DEDİ, BU ŞEREFSİZLİKTİR"

ABD'ye yönelik sert ifadeler kullanan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"F-35'lerle ilgili çıktı adam vermiyorum, sizin tavrınızı beğenmiyorum dedi. Afedersiniz bu şerefsizliktir, böyle şey mi olur.

"SENİNLE ANLAŞMA YAPILMIŞ"

Seninle anlaşma yapılmış, senin vermen icap eder. Savunma için Ruslarla anlaşırız denildi. Bizim için aslında şu anda S-400'ler NATO'daki savunma sisteminden daha güvenilir. Neden, çünkü NATO'nun savunma sistemi NATO'ya göre planlanmış, dizayn edilmiş.

"F-35'LERİ ALMAZSAK RUSLARDAN MUADİL UÇAK ALINABİLİR"

NATO ülkelerinden veya İsrail'den Türkiye'ye bir uçak yaklaştığı zaman otomatikman onu dost olarak görüyor. Dost olarak gördüğü için tedbir almıyor. Ama sizin S-400'ler NATO tarafından gelen herhangi bir füze ve uçağa hop diyor, tedbir alıyor. Uçaklar da aynu şekilde. F-35'leri almazsak, Ruslardan ona muadil bir uçak alsak tedbirli olma durumuna geliriz."

Temel Karamollaoğlu: Amerika bize f-35 meselesinde şerefsizlik yaptı