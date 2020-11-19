Temel Karamollaoğlu anayasa iddialarına cevap verdi

Özdağ'ın ortaya attığı, "CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi 2018'de ortak anayasa çalışması yaptı" iddiasına Temel Karamollaoğlu "Ne anayasası" diyerek tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'nun gündeminde ise İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesi vardı.

Türkiye'nin yeni siyasal gündemini oluşturan bu iddia İyi Parti ve CHP'de iç işleri karıştırırken Saadet Partisi'nde de gerginliğe neden oldu.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, ortak anayasa çalışması iddiaları için "Bu tip açıklamalar ülkeye zarar veren dedikodulara sebep olan özellikle de iç hesaplaşmayı hedef alan iddialar olduğu için üzerinde durmuyorum" diyerek tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

"BUNLARA KİM İTİBAR EDİYOR"

Anayasalar önemlidir ama anayasalar gizli yapılmaz. Efendim neymiş gizli saklı anayasa görüşmeleri yapmışız. Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor anlamıyorum. 2.5-3 yıl evvel seçimlere giderken millet ittifakını oluşturan ilkeler kamuoyuna açık toplantıda ele alındı ve deklare edildi. Bu anayasa yapmak için falan değildi.

"NE ANAYASASI"

Bu tip açıklamalar ülkeye zarar veren dedikodulara sebep olan özellikle de iç hesaplaşmayı hedef alan iddialar olduğu için üzerinde durmuyorum. Bizim bir anayasa çalışmamız yok, şu anda da anayasa çalışması yapılacak bir zemin olmadığını da ifade etmek istiyorum. Ne anayasası önce babayasayı bir bitirelim! Bizim hukuk sistemimiz darmadağın, her tarafımız dökülüyor ülke olarak.