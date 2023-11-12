Temel Karamollaoğlu: Avrupa insanlık konusunda sınıfta kaldı Almanya’da düzenlenen programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa’nın insanlık konusunda sınıfta kaldığını söyledi. Karamollaoğlu, “Avrupa, hırsıza hırsız, katile katil, işgalciye de işgalci diyemediği için sınıfta kalmıştır” dedi.

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DHA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Avrupa Teşkilatı’nın 10’uncu yıl vesilesiyle dün Almanya'da gerçekleştirilen programda partililer ile bir araya geldi.

Programa Saadet Avrupa Başkanı Abdussamet Temel’in yanı sıra Saadet Partisi Milletvekilleri Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mesut Doğan ve Birol Aydın da katıldı.

"Avrupa’da ektiğimiz Saadet tohumu da kısa bir sürede hızla serpilip büyüdü"

Milli Görüş hareketinin Avrupa geçmişinin daha da geriye dayandığını ve Saadet Partisi olarak ilk resmi teşkilatın ise 2013 yılında kurulduğunu hatırlatan Karamollaoğlu şunları söyledi:

Nasıl ki 1969 yılında Konya’da açan o ilk çiçek, bugün dalları Bosna’dan Filistin’e uzanan ulu bir çınara dönüştüyse; Avrupa’da ektiğimiz Saadet tohumu da kısa bir sürede hızla serpilip büyüdü. Köln’den Amsterdam’a, Viyana’dan Paris’e, şehir şehir, bölge bölge kök salmaya, filiz vermeye başladı. Bu başarıda emeği bulunan bütün kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyor, bağrıma basıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rabbim sözünüzü tesirli, çalışmalarınızı bereketli kılsın inşallah.

"İslam'ı savaş ve şiddet dini olarak göstermeye çalışıyorlar"

Avrupa’da yaygınlaşan İslamofobi’ye dikkat çeken Karamollaoğlu, Avrupa’da bazı karanlık odakların ırkçılığı ve inanç farklılıklarını körüklemeye çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

Bir barış ve kardeşlik dini olan İslam’ı, savaş ve şiddet dini olarak göstermeye çalışıyorlar. Bireysel saldırıların da ötesinde, son yıllarda artık bu nefretin ne yazık ki Avrupa’da neredeyse kurumsallaştığını görüyoruz. Avrupa’nın ilke ve değerleri; Müslümanlar söz konusu olduğunda rafa kaldırılıyor. Barış, demokrasi, insan hakları, saygı, sevgi, hoşgörü. Adeta tüm bu kavramlar sadece Avrupa’nın sınırları içinde ve Avrupalılar söz konusu olunca akıllara geliyor. Bir Avrupalı fert ırkçı söyleme muhatap kalsa dünyayı ayağa kaldıranlar, milyonlarca Müslüman benzer söylemlerle, hatta saldırılarla hedef alındığında görmezden, duymazdan geliniyor.

"Avrupa insanlık konusunda sınıfta kaldı"

Avrupa ülkelerinin ve Avrupa Birliği’nin sınıfta kaldığını, söylemleri ve eylemlerinin farklı olduğunu belirten Karamollaoğlu şöyle devam etti:

Avrupa, Bosna’da sınıfta kalmıştır. Irak ve Afganistan işgalinde sınıfta kalmıştır. Suriye’de, Yemen’de, Doğu Türkistan’da, Hindistan’da sınıfta kalmıştır. Avrupa, bombalar altında can veren bebeklerin saç, göz ve ten rengine göre ayrım yaptığı için sınıfta kalmıştır. Avrupa, Ukrayna ve Filistin’de yaşananlar karşısında gösterdiği farklı tepkilerle sınıfta kalmıştır. Avrupa, dün Yahudilere yaptığı muamele ile nasıl sınıfta kaldıysa; bugün de siyonistlerin karşısında suskun kalışıyla sınıfta kalmıştır. Hırsıza hırsız, katile katil, işgalciye de işgalci diyemediği için sınıfta kalmıştır.

"Batı'nın değerler sistemi değişmiştir"

Müslümanların mazlumların ırkını, dinini sormadığını; sadece zalimlere husumet besleneceğinin altını çizen Karamollaoğlu açıklamasını şu şekilde:

Biz daima ezilenlerin, hor görülenlerin, hakkı yenenlerin, zorla vatan topraklarından çıkartılanların, adalet peşinde koşmaktan bitap düşmüş kimsesizlerin yanındayız. Bizler, dünden bugüne yeryüzünün mazlum, mağdur ve mahzunları için kavga verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra da zalimlerin ve müstekbirlerin karşısında her daim müstaz’afların yanında yer almaya devam edeceğiz. Evet, şimdi tekrar ifade ediyorum; bugün Avrupa sınıfta kalmıştır ve Batı’nın değerler sistemi iflas etmiştir. Bu yüzden diyoruz ki; İslam, mazlumlar için rehber, insanlık için kurtuluş reçetesidir. İnsanlık bu prensiplere dayandığı zaman huzur ve refah bulur.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)