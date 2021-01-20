Temel Karamollaoğlu: Avrupa'da başbakanlar makamlarına bisikletle gidiyor

Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'yi eleştirmek için Avrupa'dan verdiği örnekler, SP Lideri'nin il ziyaretlerini akıllara getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında kameralar karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini hedef aldı.

Türkiye'de israf harcamalarının yapıldığını savunan Karamollaoğlu, konuşmasında Avrupa'dan örnekler verdi.

"KRALİÇELER, KRALLAR SOKAKLARDA BİSİKLETLE DOLAŞIYOR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Avrupa Birliği'ne özeniyoruz... Yahu Avrupa'da başbakanlar makamlarına bisikletle gidiyor. Kraliçeler, krallar sokaklarda bisikletle dolaşıyor ya. Etrafında yüzlerce korumayla değil. Harcanan paralar içimizi sızlatıyor. Türkiyemizin israfa değil üretime dönük yatırıma ihtiyacı var." dedi.

Karamollaoğlu: Avrupa'da başbakanlar makamlarına bisikletle gidiyor VİDEO

Karamollaoğlu'nun bu açıklamaları, kendi konvoylarını akıllara getirdi.

Öyle ki; Temel Karamollaoğlu, bazı illere yaptığı ziyaretlerde uzun araç konvoyları ve korumalarıyla şov yapıyordu.

KARAMOLLAOĞLU'NUN İL ZİYARETLERİNDEN KARELER