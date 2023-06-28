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Seçimlerin ardından ittifak içerisinde oluşan olumsuz havayı dağıtmak isteyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eleştirilerin dozunu kaçırdı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hız kesmeden çalışmalara başladı.

Millet İttifakı'nda ise dengeler adeta bozuldu.

Seçim öncesi dağılıp bir araya gelen parti liderlerinin birlik ve beraberlik mesajlarından eser kalmadı.

Yaşanan hezimetin ardından gözler ittifakın akıbetine çevrildi.

Temel Karamollaoğlu da parti içerisindeki karışıklığı gölgede bırakmak adına skandal açıklamalarda bulundu.

KRT TV’de Gündem Özel programına katılan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Burada meseleye yaklaşırken Tayyip Bey'in İslam diye bir derdi yok. Varmış itibanı doğuruyor, cami yapmak, Ayasofya'yı açmak buna benzer başörtüsünü sorununu çözmek bunlar onu tabiri caizse İslamcı yapıyor. Bunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. İslam güzel bir ahlaktır. Faiz en son haram kılınan bir usuldür. Yalan söyleyemezsin.