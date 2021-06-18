Temel Karamollaoğlu: Ben İslamcı değilim

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, katıldığı programda kendisinin Müslüman olduğunu ama İslamcı olarak anılmamak istediğini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'nin konuğu oldu.

Suat Toktaş'ın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.



Programda kendisine İslamcı denilmesinden rahatsız olduğunu belirten Karamollaoğlu, kendisi hakkında şu ifadeleri kullandı;

"BANA GÖRE İSLAMCI..."

"Ben İslamcı değilim, Müslümanım. İslamcılığı tarif ederek söyledim. İslamcıyı kendi menfaati gereği olarak; İslam'ı kullanarak, kendi pozisyonunu yükseltmeye çalışan insan olarak görürüm ben.

"BEN ÖYLE DEĞİLİM"

Ben öyle değilim. Ben Müslümanım. İslam'ın, Müslümanlığın benim üzerime yüklediği tüm yükümlülükleri, sorumlulukları yerine getirmeye çalışırım. Bu beni alakadar eder."

Temel Karamollaoğlu: Ben islamcı değilim müslümanım VİDEO



