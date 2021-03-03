Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması, İnsan Hakları Eylem Planı ve okulların açılması konusunda açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs sürecinde yaşanan eğitim sıkıntılara değinen Karamollaoğlu, ''Önceliğimiz çocuklar ve öğretmenler dahil herkesin sadece sağlığını korumak için günlük yaşantılarını kısıtlamak değil, sağlık ve günlük yaşantı arasında en uygun dengeyi kurmak olmalıdır. Okulları güveli bir şekilde açtıktan sonra okulların kapalı olduğu dönemin öğrenme kayıplarını tespit etmek, ek eğitim yaklaşımları ile eşitsizlikleri gidermek için kaybı telafi etme çabasına odaklanmak öncelikli amaç olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"BİRİNİ KAPATIRSINIZ BİR BAŞKASI ÇIKAR"

HDP'nin kapatılıp kapatılmaması tartışmaları hakkında da konuşan Karamollaoğlu, ''Bu tip konular üzerinde müzakerenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Siyasi partiler demokrasinin unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar.'' ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu: Bir partiyi kapatırsın başkası çıkar ViDEO

"BU İFADEYİ ÖNEMSİYORUM"

Karamollaoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin de,''Şahsen bu ifadeyi önemsiyorum. Bu ifade ne manaya geliyor? Siz kanunları yapabilirsiniz, uymadıktan sonra neye yarar? Siz istediğiniz düzenlemeleri yapın tavrınız yaklaşımınız değişmedikçe kanunlar insanların önüne engel olarak çıkmıyor. İktidar sorumlu davranmalı. Önce mevcut kanunlara uyacağım diyeceksiniz, sonra geliştirmeye ihtiyaç var diyeceksiniz, amenna.'' dedi.