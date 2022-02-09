Ekonominin düzelmesi için israftan kaçınılması gerektiğini söyleyen Temel Karamollaoğlu, bir şehre ikinci havaalanı yapma yatırımının israf olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda yapılan yatırımlara değinen Karamollaoğlu, ekonominin düzelmesi için yatırımların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Karamollaoğlu; yapılan yol, köprü, havaalanı gibi yatırımların gereksiz olduğuna dikkat çekti.

"MİLYARLARCA PARAYI SOKAĞA ATACAKSINIZ, DÜZGÜN EKONOMİ BEKLEYECEKSİNİZ"

Ekonominin düzelmesi için ilk olarak israftan kaçmak gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, "En çok üzerinde durduğumuz konu ne? Ekonomi düzelecekse israftan kaçınacaksınız. Siz milyarlarca parayı sokağa atacaksınız, arkasından da düzgün bir ekonomi bekleyeceksiniz, bu mümkün değil.

"BU YATIRIMDAN VAZGEÇİN"

Gereksiz dediğim şu anda eğer bir yatırım yapılmadığı takdirde ekonomiye bir zarar gelmeyecekse arkadaş bu yatırımdan vazgeçin Allah aşkına.

Temel Karamollaoğlu: Bir şehre ikinci havaalanını yapmak israftır VİDEO

"BUNA İSRAF DENİR"

Birkaç kilometre mesafede bir havaalanı varken bir şehrin yanına bir daha havaalanı yapmanın kimseye faydası yok. Buna da israf denir. Bu yanlış politikalarını, israfa dönen yanlış yatırım politikalarını terk edin. Bunlar düzeltilmeden ekonominin düzlüğe çıkması kesinlikle mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İSRAF DEDİĞİ HAVALİMANI AVRUPADA BİRİNCİ