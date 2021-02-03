Kabe fotoğrafının yere serilmesini kabul etmeyeceklerini belirten Temel Karamollaoğlu, buna karşın Boğaziçi'ndeki protestolara da destek verdiğini açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Lideri, Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan eylemlere de değindi.

Saadet Partisi'nde eylemler için 2 farklı görüşün hakim olduğu bugünlerde, parti içinde bir kesim eylemleri savunurken, diğer bir kesim eylemleri yanlış buluyor.

Karamollaoğlu'nun bugünkü yaptığı açıklamasında da o kafa karışıklığının devam ettiği görüldü.

Temel Karamollaoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"İNANCIMIZLA DALGA GEÇTİRMEYİZ AMA EYLEMLERİ DESTEKLİYORUZ"

"Boğaziçi rektör atamasına karşı yapılan çağrılara kulak verilmelidir. Ancak inanç değerlerimizle alay edilmesini kesinlikle kabul edemeyiz. Sınırların hiçbir zaman aşılmaması gerektiğine vurgu yapıyorum. Türkiye’mizin şu anda hiçbir sorununu çözememesinin asıl nedeni, liyakatsız insanları görev başına getirmesidir."





Temel Karamollaoğlu, Boğaziçi protestolarına değindi VİDEO

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