Temel Karamollaoğlu: Çok dostane ve yapıcı bir görüşme oldu

Temel Karamollaoğlu: Çok dostane ve yapıcı bir görüşme oldu

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, "Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri taşıyoruz, çok dostane güzel bir görüşme oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saati aşan görüşme gerçekleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, görüşme sonrası partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeye dair bilgiler veren Karamollaoğlu, hem Türkiye hem de dünyada yaşanan gelişmelerin ele alındığını söyledi.

"BAZI NOKTALARDA FİKİRLERİMİZ AYNI, BAZILARINDA İSE FARKLI"

Açıklamalarına devan eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bazı noktadalarda fikirlerinin aynı olup bazı konularda da farklı görüşlere sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Temel Karamollaoğlu: Çok dostane ve yapıcı bir görüşme oldu VİDEO

"ÇOK DOSTANE VE GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"

Son olarak "Çok dostane güzel bir görüşme oldu." diyen Karamollaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için."