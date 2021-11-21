Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'nın davetini kabul etmedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sistemin denetlenmediği gerekçesiyle ittifak teklifini kabul etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görüşmeye dair açıklamalar yaptı.

Görüşmede ittifak konusunun gündeme geldiğini ifade eden Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını dile getirdi.

İTİRAZIN NEDENİ SİSTEMİN DENETLENMEMESİ

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki konuşmayı şu ifadelerle anlattı:

"Biz beraber olmalıyız' dedi kendisi. Ben de dedim ki; 'Bizim itirazımız sistemin denetlemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz.' Geçen sefer de böyle oldu, Başkanlık Sistemi referandumundan önce konuştuk, “Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil” dedik.”