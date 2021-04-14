Basın toplantısında önce Ramazan ayını kutlayan Karamollaoğlu, ardından da hükümeti eleştirdi. Karamollaoğlu, sözü bayram ikramiyesine getirerek, “1500 lira verilmesini teklif ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği bayram ikramiyeleri ile ilgili CHP'nin ardından Saadet Partisi'nden de teklif geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, emeklilere 2018'den bu yana 1000 liralık ikramiye verildiğini hatırlatarak, artık bu 1000 liranın hükmünün kalmadığını söyledi.

"1500 LİRA TEKLİF EDİYORUZ"

Üç yıllık enflasyona rağmen emeklilere verilen ikramiyede herhangi bir artış yapılmadığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Hükümete, bu sene koronavirüsün getirdiği sıkıntıları da dikkate alarak, emeklilere en az yüzde 50 civarında zam, mümkünse 1500 liralık bir bayram ikramiyesi vermesini teklif ediyoruz. Böyle bir ikramiye, emeklilerimizi tahminlerin de ötesinde memnun edecektir. Biz, iktidarın bu teklifimizi dikkate almasını arzu ediyoruz." görüşünü paylaştı.

CHP’NİN İSTEĞİ DE 1500 LİRA

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli ikramiyelerine zam yapılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin konuşmuş, “En az 1500 lira olmalı. Bunun için çalışacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Temel Karamollaoğlu, emekliler için 1500 lira bayram ikramiyesi istedi ViDEO

Konuşmasının devamında dünyada açlığın arttığına dikkati çeken Karamollaoğlu, "Günde 25 bin, yılda 10 milyon insan ne yazık ki açlıktan vefat ediyor. Bizler, her şeyden önce böyle bir sorumluluğumuzun olduğunu idrak etmek zorundayız ve yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmek için de ciddi bir gayretin içine girmek zorundayız." diye konuştu.

“KADINIMIZ VE ERKEĞİMİZ DERTLİ"

Ramazan'ın, paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada da önümüze ister istemez geçim meselesi çıkıyor. Geçim İttifakını sadece siyasilerin değil, toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek yapmak mecburiyetindeyiz. Toplumun çok az bir kesimi istisna edilirse geriye kalanlar ciddi manada geçim sıkıntısı çekiyor. Esnafımız, işçimiz, memurumuz, emeklimiz, çiftçimiz, engellimiz, kadınımız ve erkeğimiz dertli. İşsizin halini soran bile yok. Bu yüzden ramazan ayını bu dertlerimizin en yoğun şekilde görüşüldüğü, konuşulduğu bir ay olarak görmek istiyoruz."

“ESAS İŞSİZLİK ORANLARINI GİZLİYOR”

İktidarın rakamlarla oynayarak, yoksulluk oranını daha düşük yansıttığını iddia eden Karamollaoğlu, "Rakamlarla oynamak, rakamları değiştirmek, hiçbir zaman gerçeği değiştirmez. Aç olan insan açtır. Karnını doyuramayan insan karnını doyuramamıştır. Rakamları değiştirseniz ne yazar?" ifadesini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK verilerine göre, 2021 yılı Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 0,7 artmış ve işsizlik şu anda yüzde 13,4 olarak görülüyor. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 250 bin artarak, 4 milyon 236 bine çıkmış. Bu rakamlar, esas işsizlik oranlarını gizliyor. Ülkemizde şu an asıl işsizlik oranı yüzde 28,3'tür. TÜİK, bunu işsizlik oranı değil, atıl iş gücü oranı diye açıklıyor. Atıl ne demek? Çalışmıyor demek, yani işsiz demek. İşsizi tarif ederken, başına atıl kelimesini getirmek, bu işin gerçeğini değiştirmez."