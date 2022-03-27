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    Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu

    Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu

    Katıldığı bir programda "Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu" sorusu yöneltilen Temel Karamollaoğlu, 'Kesinlikle' yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 13:06
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    Ankara Masası canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik’in son konuğu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

    Temel Karamollaoğlu, Fatih Atik'in soruları üzerlne siyaset ve ekonomi gündemine yönelik dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

    Fatih Atik ilerleyen dakikalarda ise Karamollaoğlu'na, Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda CHP ile birlikte olup olmayacağını sordu.

    "KESİNLİKLE CHP'YLE OLURDU"

    Soruya net ifadelerle yanıt veren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

    "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi.

    Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP yle birlikte olurdu #1

    "HERKESLE BİR ARAYA GELEBİLECEK BİRİSİYDİ"

    Erbakan hocamız bu noktalarda herkesle bir araya gelmekten çekinmez, nerelerde uzlaşılabilir bunun üzerinde dururdu. Her partinin de benimsediği temel fikirler vardır. Bu fikirlerin hepsi kabul edilemez diye birşey yok..."

    FATİH ERBAKAN'A: ÇOCUKÇA TAVIR SERGİLİYOR

    Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın 6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıyı hatırlatıp CHP dışındaki 5 partiye yaptığı çağrıyı da değerlendirdi.

    Karamollaoğlu, Fatih Erbakan için şu ifadeleri kullandı:

    "Çok çocukça bir tavır sergiliyor. Kendi babasına da ona kendi vefatından önce soruldu. Ancak kendi babası bile 'Çoluk çocukla bu iş olmaz' dedi. Çok yanlış bir tavır sergilediler. Bunun hesabını vermediler. Ben daha böyle bir konuya gelmeden önce kendisiyle en az üç kere görüştüm. Birlikte çalışalım diye tekliflerde bulunduk kabul etmedi. Ardından da bizi o binadan çıkardı ve kendi partisini kurdu."

    Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP yle birlikte olurdu #2


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