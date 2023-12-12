Haberler



Gündem



Temel Karamollaoğlu, Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

Temel Karamollaoğlu, Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi TBMM'de konuşma yaptığı sırada bayılan Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumunu açıklayan Temel Karamollaoğlu, "Vekilimiz şu anda yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam ediyor, herkesten dua bekliyoruz" ifadelerini kullandı.