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    Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

    Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

    Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, doktorlarının tavsiyesi üzerine, tedbir ve tedavi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne yatırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 13:11
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    Koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

    Parti Sözcüsü Birol Aydın'ın yaptığı açıklamaya göre Karamollaoğlu, bugün kontrol amaçlı Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti.

    Karamollaoğlu'nun, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." ifadeleri kullanıldı.

    Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı #1

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