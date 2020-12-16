Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması yönündeki çağrılarına ilişkin Karamollaoğlu, HDP'nin düşüncelerinden dolayı kapatılma isteğine karşı çıktı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Olay TV ekranlarında yayınlanan Seçil Özer'le Siyaset Günlüğü programının konuğu oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Saadet Lideri, Seçil Özer'in de sorularına da yanıt verdi.

Programda Karamollaoğlu'na son günlerde sıklıkla tartışılan "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılmalı çağrısı" soruldu.

KAPATIRSANIZ GÜÇLENİR

Temel Karamollaoğlu, HDP'nin fikri sebelerden dolayı kapatılmasına karşı çıkarak "Siyaseten bu tarzda şiddete fiilen başvuran parti kapatılır. Buna itirazım yok. yok. Fikri düşüncelerini dile getirenleri kapatırsanız. Bir fidana benzer, güçlenir.

HDP TÜM BASKILARA RAĞMEN BÜYÜYOR

HDP'nin tüm baskılara rağmen oylarında gelişme görünüyor. Onun için siz bununla mücadele edecekseniz o metodları geliştirmeye bakın. O bölgedeki insanların oylarını alabilmek için onların taleplerine kulak verin." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu HDP'nin kapatılma talebini değerlendirdi İZLE