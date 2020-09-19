Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk Tv'de Şirin Payzın'ın programına konuk oldu. Programda birçok soruyu yanıtlayan Karamollaoğlu, hilafeti 'AK Parti kaldırdı' dedi.

Halk Tv'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var isimli programa katılan Temel Karamollaoğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE'DE HİLAFET VAR ASLINDA DA ORTADAN BU ARKADAŞLAR KALDIRDILAR"

Şirin Payzın'ın, "Türkiye'de hilafet olabilir mi tekrar?" sorusu üzerine Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de hilafet var aslında da ortadan bu arkadaşlar kaldırdılar.

Bizde hilafet kaldırılırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz vardı 'hilafet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsi manevisinde münverit olduğu için bulunduğu için, hilafet makamı kaldırılmıştır.'

Hilafet kalkmadı. Hilafet ne? Kanun koyucu gibi. Yani aslında şimdi siz onu oradan aldınız, Meclisin bu gücünü ortadan kaldırdınız." açıklamasında bulundu.

Temel Karamollaoğlu: Hilafeti AK Parti kaldırdı



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) kapatılmasının gerektiği düşüncesi soruldu.

Bahçeli'nin TTB ile söylediklerini canlı yayında Şirin Payzın tarafından öğrenen Karamollaoğlu, duruma kahkaha atarak tepki verdi.

"NİYE KAPATILACAKMIŞ"

Saadet Lideri, Devlet Bahçeli'nin söylediklerine "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Neden kapatılsın? TTB kim Tabiplerin temsilcisi. Türk Tabipler Birliği doğru da karar alabilir yanlış da karar alabilir Bu, parlamentoda farklı fikirler var, kapatıp kendimiz bir parlamento belirleyelim, demeye benziyor. Tabipler birleşiyor kendi temsilcilerini seçiyor." açıklamasında bulundu.

Temel Karamollaoğlu TTB'nin kapatılmasına karşı VİDEO

Devlet Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalı/ HABERİ İÇİN TIKLAYIN