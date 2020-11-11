Hizmet yatırımlarından dolayı iktidara sıklıkla "Hizmetler israftır çalışmaları durdurun" çağrısında bulunan Karamollaoğlu, bu çağrısını yineledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'nun gündeminde yine hükümetin yaptığı hizmetler vardı.

Türkiye'nin şu anda yürütüğü "yol ve köprü çalışmalarının" israf olacağını niteleyen Saadet Lideri Karamollaoğlu, bu hizmet yatırımlarının acilen durdurulması gerektiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;

"HEPSİ İSRAF"

"Ekonomide, adalette, sağlıkta, eğitimde, dış politikada nereye el uzattıklarına bakarsak, doğru bir adım atamadıklarını görüyoruz. Hâlâ yanlıştan vazgeçmiyorlar.

Üretim ekonomisine yönelik bir politika, gündemlerinde bile yok. Şu anda üretim yerine, hizmet yatırımı diye yollar, inşaatlar yaparsanız bunların hepsi israf kapsamına girer. "

Temel Karamollaoğlu: Hizmet yatırımları israftır ViDEO

