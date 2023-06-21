Temel Karamollaoğlu: İktidar eskisi kadar güçlü değil Partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, İktidarın artık eski kadar güçlü olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında güçlü bir muhalefet olduğunu savundu.

ensonhaber.com

Türkiye’de seçim süreci tamamlandı...

Ancak muhalefette yaşanan yenilgi sonrası sular durulmuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik istifa çağrıları ve kurultayda "değişim" sloganları yükselirken Kılıçdaroğlu koltuğunu korumaya çalışıyor.

Aynı şekilde ittifakın diğer ortağı İyi Parti'de istifalar peş peşe gelirken Meral Akşener'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Saadet Partisi karlı çıktı

Seçimlerde muhalefet karlı çıkan partilerden birisi olan Saadet Partisi ise Meclis'e CHP listelerinden 10 vekil sokmayı başardı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde yer aldı.

"İktidar Meclis'te çoğunluğunu kaybetti"

Karamollaoğlu, seçim sonuçlarına bakıldığı zaman iktidarın eski kadar güçlü olmadığını belirterek, "İktidar Meclis'te çoğunluğunu kaybetti" dedi.

"Muhalefet eskisinden daha güçlü"

Saadet Partisi Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmasına rağmen karşısında artık daha güçlü bir muhalefet olduğunu söyledi.

"Vatandaş yavaş yavaş gerçekleri görmeye başladı"

Temel Karamollaoğlu'nun dikkat çeken açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: