İsrail'in Filistinlilere karşı zulmün çözümü için önerilerde bulunan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu "Ekonomik ambargo ve askeri müdahale" teklifinde bulundu

İsrail'in Filistinlilere, tüm dünya kamuoyunun önünde zulmü devam ediyor...

Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik katil İsrail, müdahalelerini son günlerde şiddetini artırdı.

İsrail ordusunun saldırılarında 83 Filistinli hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı.

Tüm dünyadan İsrail'e tepkiler gelirken Türkiye ayağa kalktı.

Filistin'de bu gelişmeler yaşanırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, T24 ekranında Murat Sabuncu’nun hazırladığı, ‘Türkiye’de hayat nasıl bayram olur?’ söyleşi serisinin konuğu oldu.

İsrail’in Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendiren Karamollaoğlu, bu zulme karşı ekonomik ambargo ve askeri müdahaleyi çözüm önerisi olarak sunarken şu ifadeleri kullandı;

EN AZINDAN AMBARGO UYGULAYALIM

“Filistin’deki problemler sadece İsrail’i kınamakla çözülemez, mutlaka zecri (zorlayıcı) tedbirler alınmasına ihtiyaç var. En azından ekonomik ambargolar uygulanmalı İsrail’e karşı. Yeri geliyorsa da askeri müdahaleye bile tevessül edilebilmeli. Bu zulüm devam ederse”

LAFLA ZULÜM ÖNLENİLMİYOR

Murat Sabuncu’nun “Askeri müdahale derken Türkiye’den mi bahsediyorsunuz?” sorusu üzerine Karamollaoğlu, “İslam âlemini ve bütün dünyayı dikkate alarak söylüyorum. Türkiye hem İslam âleminin, İslam İşbirliği Örgütü’nün üyesidir aynı zamanda Türkiye, Birleşmiş Milletler’in üyesidir, NATO’nun üyesidir. Türkiye, bu noktada ciddi bir kampanyaya başlamalı, sadece lafla geçiştirilmemeli. Lafla zulüm önlenmiyor” yanıtını verdi.

Temel Karamollaoğlu: İsrail’e karşı askeri müdahaleye bile tevessül edilebilmeli VİDEO